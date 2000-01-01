06.10 17:25 MIGnews.com

Иран лишился сделки с китайской нефтяной компанией

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В воскресенье, 6 октября, министр нефти Ирана заявил, что китайская государственная нефтяная компания вышла из сделки на сумму 5 миллиардов долларов США на разработку части огромного морского месторождения природного газа в Иране. От этого соглашения ранее отказалась французская компания Total SA из-за санкций США.Сделка с The South Pars была заключена после ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами и является деловой жертвой американской кампании давления на Тегеран.Министр нефти Ирана Биджан Зангене, которого цитирует информационное агентство министерства ШАНА, заявил в воскресенье, что Китайская национальная нефтяная корпорация "больше не участвует в проекте". Он не уточнил и не назвал причин выхода.Официальные лица в Пекине пока никак не прокомментировали эти сообщения.Тем не менее, министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф пожаловался на кампанию США против Тегерана и ее влияние на иностранные инвестиции. Ранее в воскресенье Зангане заявил, что Иран будет использовать все возможные методы для экспорта своей нефти, добавив, что экспорт сырой нефти является законным правом страны."Мы будем использовать все возможные пути для экспорта нашей нефти, и мы не уступим давлению Америки, потому что экспорт нефти является законным правом Ирана", - сказал Зангане. Он добавил, что Иран хочет улучшить отношения со странами региона.Экспорт сырой нефти из Ирана сократился более чем на 80% после очередных санкций США.Иранская организация по атомной энергии (AEOI) подтвердила в воскресенье, что страна еще больше сократит свои обязательства по ядерному соглашению, если европейская сторона не выполнят обещания защитить экономику Ирана от санкций США."Мы продолжим реализацию наших планов по сокращению наших обязательств по ядерной сделке, если другие стороны не выполнят свои обещания".