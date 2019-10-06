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Эксперимент министерства транспорта - Нетания остановилась 06.10 12:03   MIGnews.com

Эксперимент министерства транспорта - Нетания остановилась

7 октября в центральной части Израиля начался эксперимент в рамках программы Carpooling. На двух главных дорогах - Шоссе Аялон (шоссе №20) и Прибрежном Шоссе (шоссе №2) выделены отдельные полосы для автомобилей, в которых передвигаются более одного человека.





В результате закрытия полос для движения других машин пробки в районе Большого Тель-Авива образовались несколько раньше, и как ожидается рассосутся позже, чем обычно.





Куда хуже пришлось жителям Нетании. Город практически остановился, проехать по нему невозможно. Мэр города Мириам Файрберг заявила, что министерство транспорта “относится к жителям Нетании как к подопытным кроликам” и потребовала немедленно отменить эксперимент.


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