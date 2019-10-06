Эксперимент министерства транспорта - Нетания остановилась
7 октября в центральной части Израиля начался эксперимент в рамках программы Carpooling. На двух главных дорогах - Шоссе Аялон (шоссе №20) и Прибрежном Шоссе (шоссе №2) выделены отдельные полосы для автомобилей, в которых передвигаются более одного человека.
Куда хуже пришлось жителям Нетании. Город практически остановился, проехать по нему невозможно. Мэр города Мириам Файрберг заявила, что министерство транспорта “относится к жителям Нетании как к подопытным кроликам” и потребовала немедленно отменить эксперимент.