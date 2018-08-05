В Пакистане нашли гигантское месторождение нефти

В понедельник, 6 августа, и.о. главы министерства морских дел и министр иностранных дел Пакистана Абдулла Хуссейн Харун заявил, что Exxon Mobil пробурила скважинуы глубиной до 5 тыс. метров неподалеку от иранской границы с расчетом на то, что в данном месте находится довольно крупное месторождение нефти.
Во время своей речи на встрече в Торгово-промышленной палате Федерации Пакистана (FPCCI), Харун акцентировал на потребности интеграции порта Карачи с портом Касим, пишет PakistanToday. Цель - дополнение друг друга. Он отметил, что правительство выделит $10 млрд.