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Вблизи границы с Ираном найдено крупное месторождение нефти 06.08 21:17   MIGnews.com

В Пакистане нашли гигантское месторождение нефти

В понедельник, 6 августа, и.о. главы министерства морских дел и министр иностранных дел Пакистана Абдулла Хуссейн Харун заявил, что Exxon Mobil пробурила скважинуы глубиной до 5 тыс. метров неподалеку от иранской границы с расчетом на то, что в данном месте находится довольно крупное месторождение нефти.

Во время своей речи на встрече в Торгово-промышленной палате Федерации Пакистана (FPCCI), Харун акцентировал на потребности интеграции порта Карачи с портом Касим, пишет PakistanToday. Цель - дополнение друг друга. Он отметил, что правительство выделит $10 млрд.


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