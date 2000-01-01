5G в Израиле: Правительство думает, чем привлечь операторов
Министерство связи и финансов придумало, как добиться от мобильных операторов развертывания сотовой инфраструктуры пятого поколения – предложив стимулы в виде скидок в обмен на приобретение частот и развертывание сети 5G.
Уже совсем скоро должен пройти аукцион частот аналогичный тому, после которого на рынке мобильной связи появились Golan Telecom и Hot Mobile. Согласно правилам, владельцем частот становился тот оператор, который предоставлял самые высокие гарантии по достижению поставленных государством целей по развертыванию оборудования для сети.
Идея предоставить мобильным операторам финансовый стимул появилась в свете сокращения инвестиций из-за жесткой конкуренции на рынке и снижения доходов. Государство пытается найти замену высоким сборам (около 300 млн шекелей в год), которые платят в казну операторы. Из-за этого они вынуждены отказываться от частот, поскольку не могут оплачивать взносы.
Как сообщает источник бизнес-портала Globes, правительство обратилось за услугами к конторе InfoSight Consulting, которая совместно с Beta Finance разработает для государства новую систему частотных сборов.
Государство пытается найти формулу, в соответствии с которой мобильные операторы будут платить больше за, так сказать, "качественные" частоты и меньше за низкокачественные высокие частоты. В любом случае этот вопрос должен быть решен до аукциона частот 5G, который назначен на декабрь.