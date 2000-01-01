06.08 20:56 MIGnews.com

5G в Израиле: Правительство думает, чем привлечь операторов

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Министерство связи и финансов придумало, как добиться от мобильных операторов развертывания сотовой инфраструктуры пятого поколения – предложив стимулы в виде скидок в обмен на приобретение частот и развертывание сети 5G.Уже совсем скоро должен пройти аукцион частот аналогичный тому, после которого на рынке мобильной связи появились Golan Telecom и Hot Mobile. Согласно правилам, владельцем частот становился тот оператор, который предоставлял самые высокие гарантии по достижению поставленных государством целей по развертыванию оборудования для сети.Идея предоставить мобильным операторам финансовый стимул появилась в свете сокращения инвестиций из-за жесткой конкуренции на рынке и снижения доходов. Государство пытается найти замену высоким сборам (около 300 млн шекелей в год), которые платят в казну операторы. Из-за этого они вынуждены отказываться от частот, поскольку не могут оплачивать взносы.Как сообщает источник бизнес-портала Globes, правительство обратилось за услугами к конторе InfoSight Consulting, которая совместно с Beta Finance разработает для государства новую систему частотных сборов.Государство пытается найти формулу, в соответствии с которой мобильные операторы будут платить больше за, так сказать, "качественные" частоты и меньше за низкокачественные высокие частоты. В любом случае этот вопрос должен быть решен до аукциона частот 5G, который назначен на декабрь.