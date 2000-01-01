06.08 18:48 MIGnews.com

У "стартап-нации" стало меньше стартапов

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Количество стартапов, созданных в Израиле в 2014 и 2017 годах, сократилось, зато увеличилось количество закрывшихся стартапов, свидетельствует доклад некоммерческой организации Start-Up Nation Central (SNC), которая мониторит технологическую отрасль Израиля.Недавнее исследование показало, что в 2017 году было создано около 700 новых стартапов, а 408 закрыто. Зато в 2014 году создали 1 001 стартап и закрыли 221. Путем немудреных арифметических манипуляций выходит, что за 3 года чистый прирост сократился на 488 новых бизнесов."Данные могут быть истолкованы по-разному. Мы же считаем это признаком того, что бизнес-экосистема становится более зрелой", - говорит журналистам руководитель отдела исследований SNC Авис Алпер.Стоит отметить, что количество раундов привлечения инвестиций, в которых стартапы увеличили свое финансирование с 10 до 20 миллионов долларов (так называемые "масштабные раунды"), в первой половине 2018 года увеличилось более чем вдвое, сравнительно с первой половиной 2015 года (53 против 22)."Эти так называемые «масштабные раунды» позволяют компаниям расти и расширять свою деятельность. Это признак созревающей бизнес-экосистемы с достаточно сильными компаниями, выживающими на начальных этапах запуска и демонстрирующими достаточно позитивный рост для оправдания таких инвестиций", - говорится в отчете.Старший аналитик SNC Меир Валман считает тенденцию с сокращением новых стартапов "естественным развитием цикла запуска", поскольку все меньше предпринимателей начинают новые проекты сразу же после продажи старых.Кроме того, в исследовании отмечается, что за первую половину 2018 года израильские IT-компании собрали в общей сложности 2,42 млрд. долларов за 260 раундов финансирования, что является "один из самых высоких" капиталовложений за первое полугодие с 2015 года. В целом объем привлеченного израильскими IT-компаниями капитала, начиная с первой половины 2015 года, вырос на 33%.Отдельно отмечается, что с 2014 года до середины 2018-го около 117 многонациональных фирм открыли исследовательские центры в Израиле.