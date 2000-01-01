06.08 11:04 MIGnews.com

Закон об указании цен: в Израиле упали цены на косметику

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Благодаря закону об указании цен за рубежом цены на бытовую косметику снизились на 6%-18%Министерство экономики и Совет по защите прав потребителей провели тщательную проверку цен на бытовую косметику и туалетные принадлежности, чтобы определить влияние принимаемых правительством мер по борьбе с завышенными ценами в Израиле. По результатам проверки выяснилось, что покупать бытовую косметику все еще выгоднее в торговых сетях супермаркетов и продуктовых магазинов, чем в косметических торговых сетях. Кроме того, обязанность указывать цены на аналогичные продукты за рубежом привела к тому, что цены на бытовую косметику и туалетные принадлежности в косметических сетях снизились на 6%-18%.“В ходе следующей парламентской сессии будет утвержден в итоговых чтениях закон, который даст главе Антимонопольного ведомства инструменты для уменьшения влияния эксклюзивных импортеров на рынке, - сообщил министр экономики Эли Коэн (“Кулану”). - Мы добьемся, чтобы цены на идентичные товары в Израиле и в Европе были одинаковыми, и чтобы снижение цен ощутила на себе каждая израильская семья”.“Корзина бытовой косметики”, купленной в самой дорогой торговой сети (“Смарт-Фарм”), обойдется потребителю в 627 шекелей, то есть, на 40% дороже, чем товары по тому же списку, приобретенные в самой дешевой торговой сети (“Рами Леви”) - 447 шекелей. Некоторые товары стоят в самой дорогой сети на десятки процентов дороже, чем в самой дешевой: так, тампоны Kotex продаются с разницей в 165%, дезодорант Arctic Ice (Clear Gel) от Gillette продается в разных магазинах в Израиле с разбросом цен в 151%, зубная паста Colgate Total - с разбросом в 100%.“Корзина товаров” в торговых сетях “Рами Леви”, “Яйнот Битан” и “Шуферсаль Дил” значительно дешевле, чем в косметических сетях - “Нью-Фарм”, “Супер-Фарм” и “Смарт-Фарм”. Благодаря закону об обязательном указании цены на некоторые товары за рубежом на ценниках в израильских торговых сетях с апреля 2017 года по июнь 2018 года цены на эти товары снизились, в среднем, на 10,8%. Cтоит отметить, что лишь 58% израильтян знают о том, что необходимо сверяться с ценой на аналогичные товары за рубежом: 83% из них поддерживают этот указ, и более 50% считают, что он действительно приведет к снижению цен. Эти результаты были получены благодаря исследованию, проведенному агентством “Ифат Мехкарей Мейда”.Значительно изменилась и расстановка сил на рынке бытовой косметики и туалетных принадлежностей: если год назад на этом рынке царила одна торговая сеть, то сейчас на нем действуют четыре ключевых игрока: “Супер-Фарм”, “Ньюфарм”, “Гуд-Фарм” и “Смарт-Фарм”. Появление дополнительных игроков на рынке приведет к дальнейшему росту конкуренции и к дополнительному снижению цен для конечного потребителя.Министерство экономики и Совет по защите прав потребителя провели сравнительные оценки стоимости одних и тех же товаров в различных торговых сетях Израиля. Проверялись цены на 28 товаров: 5 видов дезодорантов, 7 видов зубной пасты, 3 вида шампуня, 5 видов гигиенических тампонов и другие товары. Были проверены цены в различных торговых сетях, включая “Яйнот Битан”, “Рами Леви” и “Шуферсаль”, а также в сотнях филиалов косметических сетей “Супер-Фарм” и “Нью-Фарм”. По результатам проверки, самая дешевая “корзина товаров” бытовой косметики и туалетных принадлежностей в сети супермаркетов “Рами Леви” - 446,95 шекеля. На втором месте - “Шуферсаль Дил” - 494,76 шекеля. На третьем месте сеть “Яйнот Битан”, где эти товары обойдутся уже в 500,43 шекеля. В косметической торговой сети “Нью-Фарм” за те же товары придется выложить уже 520,52 шекеля, в “Супер-Фарме” - 530,12 шекеля, и в “Смарт-Фарм” этот набор товаров стоит уже 612,11 шекеля. Разница между самой дешевой и самой дорогой торговой сетями при приобретении 28 одинаковых товаров составляет 40,31%.Благодаря закону об обязательном указании цены за рубежом на ценнике товара из списка, утвержденного министром экономики Эли Коэном, с апреля 2017 года по июнь 2018 год цены на эти товары снизились, в среднем, более чем на 10%. В списке указаны 3 вида зубной пасты Colgate, 3 вида мужских дезодорантов Speed Stick и Gillette, а также женский дезодорант Dove. Так, зубная паста Colgate Max Fresh Cool Mint подешевела за отчетный период с 16,83 шекеля до 13,75 шекеля (18%), семейная зубная паста Colgate подешевела с 9,98 шекеля до 9,36 шекеля (6%), дезодорант Speed Stick Fresh Rush подешевел на 11%.