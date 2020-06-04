Китайцы получат $1,7 млрд на покупки

Власти Пекина и других китайских городов выдадут гражданам ваучеры на сумму $1,7 млрд для шопинга и походов по ресторанам.
Выдача денег началась в субботу, 6 июня, передает Bloomberg.
Соответствующее решение было принято властями для стимулирования потребительской активности, которая упала из-за пандемии смертоносного коронавируса COVID-19.
"Пекин присоединился к десяткам других китайских городов и будет выдавать гражданам покупательные ваучеры, пытаясь поощрить потребительскую активность после того, как розничная торговля сократилась вследствие пандемии коронавируса", – сказано в сообщении.
Купоны можно использовать как в точках розничной торговли, так и в интернете для покупок в области туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания.
По данным статистических бюро, в течение первых четырех месяцев 2020 года розничные продажи в городе снизились на 20,4%. Ранее такие ваучеры уже получили жители минимум 50 китайских городов.