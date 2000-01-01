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Посол Катара впервые за время пандемии собрался в Газу | Фото:06.06 14:38   MIGnews.com

Посол Катара впервые за время пандемии собрался в Газу

Катарский дипломат Мухаммад аль-Эмади вернется в сектор Газа впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 на следующей неделе.

Цель поездки посла – распределить гранты среди местных жителей, передает The Jerusalem Post.

Точно такой же грант был распределен в апреле и мае без присутствия аль-Эмади или его заместителя Халеда Харадана. Они не смогли посетить Газу из-за ограничений, вызванных пандемией.

В прошлом оба они приезжали через Израиль, встречались с представителями сил безопасности и направлялись в Газу через КПП Эрез. В рамках миллионного гранта каждой нуждающейся семье предлагается по 100 долларов.


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