Посол Катара впервые за время пандемии собрался в Газу
Катарский дипломат Мухаммад аль-Эмади вернется в сектор Газа впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 на следующей неделе.
Цель поездки посла – распределить гранты среди местных жителей, передает The Jerusalem Post.
Точно такой же грант был распределен в апреле и мае без присутствия аль-Эмади или его заместителя Халеда Харадана. Они не смогли посетить Газу из-за ограничений, вызванных пандемией.
В прошлом оба они приезжали через Израиль, встречались с представителями сил безопасности и направлялись в Газу через КПП Эрез. В рамках миллионного гранта каждой нуждающейся семье предлагается по 100 долларов.