Израильская Delek - участник сделки по добыче газа на Кипре
В течение 18 лет Кипр заработает 9,3 миллиарда долларов от эксплуатации своего газового месторождения "Афродита" в рамках пересмотренного контракта с американской компанией Noble и израильской компанией Delek, заявил министр энергетики.
Джордж Лаккотрипис сказал журналистам, что доработка контракта на добычу гарантирует, что Кипр получает среднегодовой доход в размере 520 миллионов долларов в течение срока службы газового месторождения.
"Мы считаем, что это хорошая сделка в данных обстоятельствах, она позволит Республике Кипр получать значительные коммерческие доходы, которые оцениваются в более чем 9 миллиардов долларов США в течение 18 лет срока службы скважины", - подчеркнул глава ведомства.
Лаккотрипис добавил, что в соответствии с новой сделкой на консорциум наложены обязательства по соблюдению сжатых сроков эксплуатации месторождения.