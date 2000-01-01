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Израильская Delek - участник сделки по добыче газа на Кипре | Фото:06.06 20:34   MIGnews.com

Израильская Delek - участник сделки по добыче газа на Кипре

В течение 18 лет Кипр заработает 9,3 миллиарда долларов от эксплуатации своего газового месторождения "Афродита" в рамках пересмотренного контракта с американской компанией Noble и израильской компанией Delek, заявил министр энергетики.

Об этом в четверг, 6 июня стало известно The Times of Israel.

Джордж Лаккотрипис сказал журналистам, что доработка контракта на добычу гарантирует, что Кипр получает среднегодовой доход в размере 520 миллионов долларов в течение срока службы газового месторождения.

"Мы считаем, что это хорошая сделка в данных обстоятельствах, она позволит Республике Кипр получать значительные коммерческие доходы, которые оцениваются в более чем 9 миллиардов долларов США в течение 18 лет срока службы скважины", - подчеркнул глава ведомства.

Лаккотрипис добавил, что в соответствии с новой сделкой на консорциум наложены обязательства по соблюдению сжатых сроков эксплуатации месторождения.


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