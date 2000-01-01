Израильские стартапы удостоились многочисленных грантов

Таким образом, общая сумма грантов, предоставленных европейской программой Horizon 2020, составляет 742 миллиона евро (834 миллиона долларов), выделенных 1062 израильским проектам и фирмам с момента создания фонда в 2014 году.
Горизонт 2020 является частью усилий ЕС по расширению международного сотрудничества в области исследований и инноваций, стратегического приоритета для союза. В заявлении говорится, что это позволяет более эффективно решать глобальные социальные проблемы, создает возможности для бизнеса и делает научную дипломатию частью внешней политики Европы.
Ожидается, что в период до 2020 года в рамках реализации программы Horizon 2020 распределит около 80 миллиардов евро.
Среди израильских получателей грантов - компании Vectorious, Optima Design Automation, Triox Nano, проект PlaMOS и многие другие.