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Израильские стартапы удостоились многочисленных грантов | Фото:06.06 21:45   MIGnews.com

Израильские стартапы удостоились многочисленных грантов

Израильские компании и исследователи получили 423 гранта от крупнейшей в Европе программы исследований и инноваций в 2018 году, говорится в заявлении Управления по инновациям Израиля.

Об этом в четверг, 6 июня сообщает The Times of Israel.

Таким образом, общая сумма грантов, предоставленных европейской программой Horizon 2020, составляет 742 миллиона евро (834 миллиона долларов), выделенных 1062 израильским проектам и фирмам с момента создания фонда в 2014 году.

Горизонт 2020 является частью усилий ЕС по расширению международного сотрудничества в области исследований и инноваций, стратегического приоритета для союза. В заявлении говорится, что это позволяет более эффективно решать глобальные социальные проблемы, создает возможности для бизнеса и делает научную дипломатию частью внешней политики Европы.

Ожидается, что в период до 2020 года в рамках реализации программы Horizon 2020 распределит около 80 миллиардов евро.

Среди израильских получателей грантов - компании Vectorious, Optima Design Automation, Triox Nano, проект PlaMOS и многие другие.


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