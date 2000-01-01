Впервые средняя зарплата в Израиле превысила 11000 шекелей
Центральное бюро статистики сообщило сегодня, что в марте этого года среднестатистическая заработная плата в Израиле составила 11400 шекелей (в действующих ценах), что на 3% больше, чем в марте прошлого года.
Издание отмечает, что в фиксированных ценах средняя зарплата в марте 2019 года была на 1,6% больше, чем в марте 2018 года.
Средняя заработная плата в текущих ценах выросла на 4,1% в годовом исчислении в январе-марте 2019 года, после того как в текущих ценах в октябре-декабре 2018 года она составила 4,5% в годовом исчислении.
Наибольший рост заработной платы в первом квартале был в секторе профессиональных, научных и технических услуг, в котором средняя заработная плата выросла на 7% в годовом исчислении в фиксированных ценах после годового роста на 4,1% в четвертом квартале 2018 года.
В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве прирост заработной платы в первом квартале 2019 и четвертом квартале 2018 года отмечен на уровне 3,7% и 4,4%, соответственно.
А вот в сфере высоких технологий средняя зарплата марта 2019 года составила 25912 шекелей, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.