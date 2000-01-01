Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Впервые средняя зарплата в Израиле превысила 11000 шекелей | Фото:06.06 21:05   MIGnews.com

Впервые средняя зарплата в Израиле превысила 11000 шекелей

Центральное бюро статистики сообщило сегодня, что в марте этого года среднестатистическая заработная плата в Израиле составила 11400 шекелей (в действующих ценах), что на 3% больше, чем в марте прошлого года.

Об этом пишет портал Globes.

Издание отмечает, что в фиксированных ценах средняя зарплата в марте 2019 года была на 1,6% больше, чем в марте 2018 года.

Средняя заработная плата в текущих ценах выросла на 4,1% в годовом исчислении в январе-марте 2019 года, после того как в текущих ценах в октябре-декабре 2018 года она составила 4,5% в годовом исчислении.

Наибольший рост заработной платы в первом квартале был в секторе профессиональных, научных и технических услуг, в котором средняя заработная плата выросла на 7% в годовом исчислении в фиксированных ценах после годового роста на 4,1% в четвертом квартале 2018 года.

В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве прирост заработной платы в первом квартале 2019 и четвертом квартале 2018 года отмечен на уровне 3,7% и 4,4%, соответственно.

А вот в сфере высоких технологий средняя зарплата марта 2019 года составила 25912 шекелей, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Корбин может стать "первым антисемитским западным лидером"
21:15
YouTube удалит публикации, отрицающие Холокост
20:45
Израиль посетило около 2 миллионов путешественников
20:40
Видео: Геи освистали Амира Охану  
20:34
Израильская Delek - участник сделки по добыче газа на Кипре
20:21
В МИД недовольны планами Нетаниягу
20:05
Глава МИД ФРГ посетит Иран в попытке спасти ядерную сделку
19:51
Отчет: израильтяне много курят, но пытаются бросить
19:45
Младенов: ПА отменит повышение зарплат министрам
19:02
Аббас позвонил Ривлину
18:42
К празднику Шавуот: Фонд Дружбы оказывает помощь нуждающимся
18:15
Первый израильский министр-гей появился на параде
18:05
Телеоператор атакован в мечети в Нормандии
17:45
Конгресс США намерен помочь палестинцам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus