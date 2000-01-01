Дефицит бюджета Израиля высокий, но стабильный

Бюджетный дефицит Израиля за двенадцать месяцев до конца мая составил 3,8% ВВП и остается без изменений по сравнению с показателем на конец апреля, информирует портал Globes.
Издание отмечает, что совокупный дефицит государственного бюджета за пять месяцев текущего года составил 15,1 миллиарда шекелей, по сравнению с 2,3 миллиардами шекелей за аналогичный период прошлого года.
Расходы гражданских правительственных ведомств за период с января по май этого года, включительно, увеличились на 15,8% (против планового показателя в 6%). Расходы на оборону за это же время возросли на 2,9% (против предусмотренной бюджетным планированием цели в 1,9%).
Между тем государственные доходы от сбора налогов увеличились незначительно, составив за пять месяцев 135 миллиардов шекелей (на четыре миллиарда шекелей больше, чем за аналогичный период прошлого года).