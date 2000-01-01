Японская Miniso открывает в Израиле 6 новых магазинов
Популярная японская сеть товаров для дома Miniso открывает в разных городах Израиля шесть новых магазинов с инвестициями в 6 миллионов шекелей.
Об этом в четверг, 6 июня, пишет портал Globes со ссылкой на источники, заслуживающие доверия.
Издание отмечает, что спустя почти год после своего официального запуска, Miniso Israel, управляемая генеральным директором Эйнатом Португали, расширяется.
Японский гигант дизайна, который в настоящее время имеет семь филиалов в Израиле, будет представлен в торговых центрах по всему Еврейскому Государству.
Согласно бизнес-плану торговой сети, зашедшей на израильский рынок в августе 2018 года, к концу 2019 года в Израиле будет насчитываться 18 ее магазинов.
По данным издания, новые магазины откроют в торговых центрах HaZahav Mall в Ришон ле-Ционе, BIG Fashion Danilof Tiberias, BIG Fashion Nazareth, Dizengoff Center в Тель-Авиве, Azrieli Ramla Mall и BIG Fashion Bat Yam.
В среднем, площадь магазина составит 180 квадратных метров. Первый новый магазин уже открыл свои двери для гостей в четверг в HaZahav Mall.