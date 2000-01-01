Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тим Кук: Торговая война с Китаем не повлияет на цены Apple 06.06 11:32   MIGnews.com

Тим Кук: Торговая война с Китаем не повлияет на цены Apple

Глава Apple считает, что торговая война между США и Китаем вряд ли приведет к повышению цен на продукцию компании.

Глава Apple Тим Кук дал интервью ресурсу CBS News, где были затронуты вопросы торговой войны США с Китаем и ее последствий для Apple.

Напомним, что в связи с очередным этапом повышения налоговых пошлин со стороны США и возможным ответом Китая, продукция Apple (и не только Apple) может существенно подорожать.

Однако Тим Кук отметил, что пока этого не произошло и он не ожидает, что все-таки произойдет.

«В настоящее время Китай вообще не нацелен на Apple. И я не ожидаю, что это произойдет», – сказал он.

Однако тут стоит вспомнить, что в связи с давлением США на Huawei в Китае все больше пользователей призывают отказываться от продукции Apple в пользу национальных брендов. Это уже позволило Huawei нарастить продажи на своем рынке. Насколько плачевной будет эта ситуация для Apple – пока неясно. Данный вопрос в интервью не поднимался.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:33
Палестинцы бойкотируют «Мир для процветания»
12:09
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красоток"
11:45
Министр юстиции: Лапид не может выступить и не соврать
11:36
Москва и Тегеран борются за влияние в Сирии
11:16
Трамп и Меркель обсудили Ливию и Западную Африку
10:32
В Германии обсудят запрет "Хизбаллы"
10:09
Перец и Смотрич в схватке за пост министра образования
10:02
Лапид: Я забочусь о харедим, как о собственных детях
09:30
На Израиль надвигаются полчища саранчи из Сирии
09:25
Живого Бари Алибасова объявили мертвым
09:12
Яир Голан: Война в Газе – наша обязанность
09:08
“Кахоль Лаван” требует не назначать послов до выборов
08:56
Трое человек арестованы по подозрению в терроре
08:25
Саудовская Аравия расширила программу баллистических ракет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus