06.06 11:32 MIGnews.com

Тим Кук: Торговая война с Китаем не повлияет на цены Apple

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Глава Apple считает, что торговая война между США и Китаем вряд ли приведет к повышению цен на продукцию компании.Глава Apple Тим Кук дал интервью ресурсу CBS News, где были затронуты вопросы торговой войны США с Китаем и ее последствий для Apple.Напомним, что в связи с очередным этапом повышения налоговых пошлин со стороны США и возможным ответом Китая, продукция Apple (и не только Apple) может существенно подорожать.Однако Тим Кук отметил, что пока этого не произошло и он не ожидает, что все-таки произойдет.«В настоящее время Китай вообще не нацелен на Apple. И я не ожидаю, что это произойдет», – сказал он.Однако тут стоит вспомнить, что в связи с давлением США на Huawei в Китае все больше пользователей призывают отказываться от продукции Apple в пользу национальных брендов. Это уже позволило Huawei нарастить продажи на своем рынке. Насколько плачевной будет эта ситуация для Apple – пока неясно. Данный вопрос в интервью не поднимался.