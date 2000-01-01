06.06 18:09 MIGnews.com

Израильтяне могут выбирать пенсионный фонд без посредников

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С 1-го июня каждый израильтянин имеет право открыть себе пенсионный фонд, пенсионную кассу или фонд повышения квалификации в интернете, на сайте управляющих компаний без агента или посредника.Подобное стало возможным благодаря инициативе руководителя отдела надзора за страхованием при министерстве финансов Дорит Селингер, обязавшую компании, управляющие пенсионными фондами, пенсионными кассами или фондами повышения квалификации позволить каждому желающему выполнить всю процедуру в интернете. До сих пор это процесс требовал консультации с пенсионным консультантом и отправки по почте или по факсу большого количества заполненных форм. Все управляющие компании предлагали свои кассы или фонды через страховых агентов или пенсионных консультантов, которые продавали «товар» только своей компании. Еще одним вариантом маркетинга является связь с работодателями, которые пересылают в управляющую компанию списки работников и тех, практически автоматически и не задавая лишних вопросов, присоединяют к определенной кассе или фонду.Открытие фонда в интернете прежде всего отменяет всю необходимость в заполнении и пересылке большого количества бумаги, а управляющим компаниям и посредникам этот путь экономит большое количество работы, затрачиваемой на проверку документов. Что, как надеются в министерстве финансов, найдет свое отражение в размере комиссионных, взимаемых за управление. Перед самим клиентом это открывает возможности выбора фонда или же перехода из фонда в фонд «нажатием кнопки», без бюрократии и длительных бесед по телефону.Как всегда, при открытии прямого канала страдают посредники, в данном случае страховые агенты, которые могут лишиться немалых доходов. Вместе с этим в Минфине понимают, что крупные компании, к примеру, страховые, не будут торопиться переходить на маркетинг в интернете, теряя при этом такой важный и прибыльный канал, как страховые агенты. Скорее всего, на первом этапе новым каналом будут пользоваться в основном компании, не практикующие работу через агентов и посредников. Поэтому и более дешевые комиссионные при пользовании интернетом если и будут предложены, то далеко не всеми компаниями. Тем более, что отдел надзора за страхованием не может вынудить управляющие компании назначать комиссионные в том или ином размере.На данном этапе достаточно непросто увидеть преимущества инициативы, но в долгосрочной перспективе она имеет огромное значение для развития конкуренции, заставляя крупные управляющие компании сделать то, что они должны были сделать сами.