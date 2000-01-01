07.06 06:27 MIGnews.com

"Мелкие подрядчики охотнее снижают цены на квартиры"

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Главный экономист министерства финансов опубликовал отчет о состоянии рынка недвижимости в первом квартале 2017 года. В соответствии с этим документом, доля инвесторов в сделках по покупке жилья снизилась до уровня 16,8% от всех покупателей. Впервые с 2003 года количество покупок инвестиционных квартир два квартала подряд в совокупности не превысило 9000.В первом квартале текущего года негативные настроения среди инвесторов углубились. Кроме того, Центральное статистическое бюро опубликовало данные о снижении индекса цен на квартиры. Главный экономист указывает, что в период социальных протестов и ожидания обещанного “нулевого НДС” на жилье этот показатель оставался в плюсе, что позволяет предположить, что нынешнее снижение цен имеет иной характер.Молодыми семьями в первом квартале 2017 года было приобретено 12.000 квартир, включая квартиры программы “Цена для новосела” (“Мехир ле-МИштакен”). Снижение покупок жилья в этом сегменте рынка продолжается.Отмечается, что у крупных строительных подрядчиков спад продаж существеннее, чем у мелких. По мнению главного экономиста Минфина, это происходит потому, что мелкие подрядчики более гибки и готовы снизить цены на новые квартиры, не нашедшие спроса.В первом квартале текущего года было приобретено 27,5 тысяч квартир, что на 8% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Этот показатель также один из самых низких за последние два года.Рост покупок квартир людьми, улучшающими свои нынешние жилищные условия, происходит за счет рынка вторичного жилья: в числе прочего, это связано с тем, что инвесторы выставили много принадлежащих им квартир на продажу, увеличив предложение.