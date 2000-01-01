06.05 11:47 MIGnews.com

В Израиле отменяют излишнюю регуляцию

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На заседании кабинета утром 6 мая премьер-министра Биньямин Нетаничгу рассказал о масштабном плане сокращения излишнего государственного регулирования бизнеса.Нетаниягу предложил 54 проекта сокращения государственного регулирования в различных сферах. В результате израильская экономика сэкономит 1,35 миллиарда шекелей в год. Также будет сэкономлено 40 миллионов дней ожидания выдачи разрешений государственными органами.Так, например, министерство обороны, разрешило заполнять формы разрешений на строительство от службы тыла он-лайн. Только одна эта мера сэкономит 108 миллионов шекелей в год.Наиболее значительным шагом станет передача экзаменов на вождение двум конфессиям. Одна эта мера сэкономит 144 миллиона шекелей в год.Еще одной мерой экономии станет упрощение получение апостиля (государственного заверения документа для признания его за рубежом). В настоящее время апостиль можно получить лишь в МИДе в Иерусалиме. По плану, для выдачи апостилей будут открыты еще несколько правительственных офисов.Генеральный директор офиса премьер-министра Эли Гронер указал на то, что всего за два года Израилю удалось подняться с 98-го на 41-е место в Докладе о Глобальной Конкурентоспособности, публикуемом Мировым Экономическим Форумом.