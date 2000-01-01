07.05 06:25 MIGnews.com

“Игра престолов” укрепила национальную валюту Исландии

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Исландcкая крона сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро за 2016 год среди мировых валют.Как отмечает агентство Bloomberg, исландская крона с мая прошлого года стала дороже на 15% к валюте США и на 21% — к евро.При этом подчеркивается, что в частности, это произошло из-за небывалого наплыва туристов. В 2016 году северную страну посетили больше полутора миллионов человек.Этот показатель почти в пять раз превышает население острова.Агентство также отмечает, что в Исландии в первую очередь туристов привлекает северное сияние и детокс-туры и места, где снимали популярные фильмы и сериалы.Одним из таких мест стало озеро Миватн на севере Исландии, где проходили съемки сцен в Землях за Стеной в сериале “Игра престолов”.Кроме того, туристов заманивает ледниковая лагуна Ёкюльсаурлоун, которая встречается в двух фильмах о Джеймсе Бонде и кинокартине “Бэтмен: Начало”.