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Китай и США попытаются договориться в течение 60 дней 06.04 09:49   MIGnews.com

Китай и США попытаются договориться в течение 60 дней

Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров ВТО в связи с планируемым введением Соединенными Штатами пошлин на импорт ряда китайских товаров, об этом говорится в заявлении ВТО.

Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов (bound rates) и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).

Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии, пишет "Аль-Джазира".

Сообщалось, что США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров. 25% пошлину предполагается ввести на авиационную продукцию, технику, продукцию машиностроения, а также различные виды стали.

2 апреля Китай повысил пошлины на 128 товаров из Соединенных Штатов в ответ на недавнее решение Вашингтона относительно пошлин на алюминий и сталь из Пекина. Так, фрукты и произведенные из них продукты отныне облагаются 15% пошлиной, а американская свинина и продукция из нее - 25%.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 миллиардов долларов, а также ограничить китайские инвестиции в США. Соответствующее решение было принято из-за воровства Китаем технологий с помощью кибератак и заимствования технологий путем доступа иностранных компаний на китайский рынок.
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