Китай и США попытаются договориться в течение 60 дней

Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов (bound rates) и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии, пишет "Аль-Джазира".
Сообщалось, что США грозят ввести пошлины на 1300 китайских товаров. 25% пошлину предполагается ввести на авиационную продукцию, технику, продукцию машиностроения, а также различные виды стали.
2 апреля Китай повысил пошлины на 128 товаров из Соединенных Штатов в ответ на недавнее решение Вашингтона относительно пошлин на алюминий и сталь из Пекина. Так, фрукты и произведенные из них продукты отныне облагаются 15% пошлиной, а американская свинина и продукция из нее - 25%.