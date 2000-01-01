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YouTube 06.04 19:32   MIGnews.com

Израиль намерен связать ж/д сеть с Иорданией и саудами

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац предложил объединить железнодорожную сеть Израиля с Иорданией и Саудовской Аравией. Он отметил, что поделился своей идей со специальным посланником США на Ближнем Востоке Джонатанам Гринблаттом в прошлом месяце.

В среду, 5 апреля, Кац предоставил программу по соединению израильских железных дорог с региональной транспортной системой. Согласно плану, товары могли бы доставляться по железной дороге из израильского средиземноморского порта Хайфа через Иорданию в порт Саудовской Аравии Даммам.

Кац также отметил, что Гринблатт высоко оценил его предложение во время своего пребывания в Израиле.

"Я уже начал работать … Я прорабатываю данный вопрос с высокопоставленными чиновниками в администрации США", — заявил Кац.

Однако в ходе пресс-конференции министр транспорта не уточнил, согласились ли арабские страны присоединиться к его инициативе.
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