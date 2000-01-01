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YouTube 06.04 17:03   MIGnews.com

Новый "Супер Геркулес" прибудет в Израиль

Ожидается, что шестой военно-транспортный самолет ЦАХАЛа C-130J-30 Super Hercules прибудет в Израиль в четверг, 6 апреля. Сообщается, что воздушный транспорт прибудет на военную авиабазу "Неватим", которая расположена на юге страны.

Самолет C-130J-30 Super Hercules вылетел с военной базы в США во вторник, 4 апреля.

Напомним, что ВВС Израиля получили свой первый военно-транспортный самолет C-130J 9 апреля 2014 года.

C-130J-30 Super Hercules славится гораздо более высокой грузоподъемностью, чем его предшественник, C-130 Hercules. Уточняется, что он может перевозить четыре транспортных средства для операций. Или же на его борту могут вместиться 92 десантника и их оборудование, в грузовом отсеке.

Самолет C-130J-30 Super Hercules стоит примерно $100 млн.

Как пишет Israel Hayom, ожидается, что 7 такой же самолет прибудет в Израиль в 2016 году.
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