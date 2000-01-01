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Шмыгаль: вопрос рынка земли должен решаться на референдуме 06.03 15:55   MIGnews.com

Шмыгаль: вопрос рынка земли должен решаться на референдуме

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме.

“Я сторонник рыночной экономики... вопрос модели рынка земли действительно дискуссионный и должен обсуждаться... Дискуссия в парламенте продолжается, сегодня преодолели отметку в 3 тысячи поправок, осталось 1500. Конечно, я сторонник, чтобы рынок земли был открыт для украинцев, в первую очередь. Конечно вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на референдуме всеукраинском”, - сказал он в ходе ток-шоу “Право на власть” в эфире телеканала “1+1”.

Глава правительства добавил, что вопрос открытия рынка земли должен обсуждаться в дальнейшем.

“Мы не собираемся продавать украинскую землю. Мы даем право распоряжаться своим... Мы хотим украинцам дать право распоряжаться своим”, - резюмировал Шмыгаль.


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