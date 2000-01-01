06.03 14:45 MIGnews.com

В йешивах уже нет мест, но работать среди харедим некому

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В Израиле резко выросло число женатых мужчин, зарегистрированных студентами йешив. Согласно опубликованной 5 марта статистике министерства просвещения, подъем начался после формирования коалиции с ортодоксальными партиями в 2015 году.Как пишет "Гаарец", доля женатых в йешивах в 2015 году выросла на 8%, а в 2016 – до 7% и сейчас в целом составляет 16% от общего числа учащихся. Это даже больше, чем прирост ортодоксальной общины в стране в целом.Так, если 2012 году "семейных" учащихся в йешивах насчитывалось 71 тыс., а в два следующих года их количество снизилось до 67 и 65 тысяч соответственно, то после досрочных выборов в 2015 году их стало вновь 70 тысяч, а в 2016 году – 75 тыс.В то же время наблюдается весьма неравномерный прирост среди работающих ортодоксальных мужчин (с 51,2% в 2015 году до 51,7% в 2016 году) и тупиковая ситуация среди женщин (73%).Так, согласно данным Центрального бюро статистики тенденции среди работающих представителей ортодоксального сектора менялись следующим образом: 2012 год – 45,9% (мужчины) и 65% (женщины), 2013 год- 44,5% и 69,2%, 2014 год – 45,5% и 70,8%, 2015 год – 51,2% 73,1% и 2016 год –51,7% и 72,8%.