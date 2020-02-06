06.02 20:37 MIGnews.com

Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли

שוחחתי היום עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, ובירכתי אותו לרגל הברקזיט. שוחחנו על ענייני האזור, בדגש על תכנית המאה, וסיכמנו להמשיך לחזק את היחסים הכלכליים בין שתי המדינות ולהתחיל דיונים על אזור סחר חופשי בין ישראל לבריטניה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 6, 2020

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудил с британским коллегой Борисом Джонсоном создание зоны свободной торговли между двумя странами.Об телефонном разговоре, который состоялся 6 февраля, глава правительства рассказал на своей странице в Twitter."Мы обсудили региональные вопросы, уделив особое внимание "сделке века", договорились и дальше укреплять экономические отношения и приступить к обсуждению создания зоны свободной торговли между Израилем и Великобританией", – пояснил он.По словам Нетаниягу, он также позвонил Джонсону, чтобы поздравить его с выходом Великобритании из состава Европейского Союза.