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Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли | Фото:06.02 20:37   MIGnews.com

Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудил с британским коллегой Борисом Джонсоном создание зоны свободной торговли между двумя странами.

Об телефонном разговоре, который состоялся 6 февраля, глава правительства рассказал на своей странице в Twitter.

"Мы обсудили региональные вопросы, уделив особое внимание "сделке века", договорились и дальше укреплять экономические отношения и приступить к обсуждению создания зоны свободной торговли между Израилем и Великобританией", – пояснил он.

По словам Нетаниягу, он также позвонил Джонсону, чтобы поздравить его с выходом Великобритании из состава Европейского Союза.




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