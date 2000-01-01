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С рынков ПА официально пропали израильские продукты | Фото:06.02 21:05   MIGnews.com

Палестинцев официально лишили израильских продуктов

В четверг, 6 февраля, на территории Палестинской автономии прекратили продавать некоторые израильские товары.

Это произошло через несколько дней после того, как "министр" сельского хозяйства ПА Рияд Атари объявил о запрете на торговлю.

Так, на местном рынке прекратили продавать израильские фрукты, овощи, сок и бутилированную воду.

Соответствующее решение было принято в ответ на указ министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из ПА.


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