06.02 21:05 MIGnews.com
Палестинцев официально лишили израильских продуктов
В четверг, 6 февраля, на территории Палестинской автономии прекратили продавать некоторые израильские товары.
Это произошло через несколько дней после того, как "министр" сельского хозяйства ПА Рияд Атари объявил о запрете
на торговлю.
Так, на местном рынке прекратили продавать израильские фрукты, овощи, сок и бутилированную воду.
Соответствующее решение было принято в ответ на указ министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из ПА.
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