06.02 15:32 MIGnews.com

Впервые: количество пользователей facebook сократилось

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По сообщению канала MSNBC, в третьем-четвертом квартале 2017 года впервые в истории в США и Канаде зафиксировано падение количества пользователей, ежедневно проверяющих свой аккаунт в facebook.Специалисты указывают на то, что использование facebook в последние годы не нарастало быстрыми темпами, и падение количества пользователей означает, что рынок для этой платформы достиг точки насыщения. Ожидается, что подобная тенденция может проявить себя и в других частях мира.Количество пользователей facebook в США и Канаде в четвертом квартале 2017 года составило 184 миллиона человек - на миллион меньше, чем в третьем. Доходы facebook от североамериканских пользователей за этот период составили 6,39 миллиарда долларов - по сравнению с 5,03 миллиардами в третьем квартале. Рост объясняется сезонными изменениями и периодом праздников.