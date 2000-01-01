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Впервые: количество пользователей facebook сократилось 06.02 15:32   MIGnews.com

Впервые: количество пользователей facebook сократилось

По сообщению канала MSNBC, в третьем-четвертом квартале 2017 года впервые в истории в США и Канаде зафиксировано падение количества пользователей, ежедневно проверяющих свой аккаунт в facebook.

Специалисты указывают на то, что использование facebook в последние годы не нарастало быстрыми темпами, и падение количества пользователей означает, что рынок для этой платформы достиг точки насыщения. Ожидается, что подобная тенденция может проявить себя и в других частях мира.

Количество пользователей facebook в США и Канаде в четвертом квартале 2017 года составило 184 миллиона человек - на миллион меньше, чем в третьем. Доходы facebook от североамериканских пользователей за этот период составили 6,39 миллиарда долларов - по сравнению с 5,03 миллиардами в третьем квартале. Рост объясняется сезонными изменениями и периодом праздников.
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