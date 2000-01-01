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Биткоин обвалился ниже 6 тысяч долларов | Фото:06.02 11:28   MIGnews.com

Биткоин обвалился ниже 6 тысяч долларов

Курс биткоина продолжает падать после того, как в прошлом году эта электронная валюта подорожала в 26 раз. Общая потеря капитализации составила 10 миллиардов долларов.

В данный момент на различных биржах стоимость самой популярной криптовалюты варьируется от 6200 до 6500 долларов.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщает агентство France Press.

Издание отмечает, это произошло после того, как Китай, Россия и Южная Корея выразили недоверие к биткоину, а затем их примеру последовала Индия.

Центральные банки США, Европы и Японии также заявили о своих опасениях в отношении биткоина, и ряд коммерческих структур запретили покупку биткоинов через выданные ими кредитные карточки.

Ранее в правительстве Великобритании заявили о желании провести расследование и выяснить, что такое биткоин, и не приведет ли его крах к небывалому банкротству среди граждан королевства.
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