06.02 19:06 MIGnews.com

Все товары SodaStream промаркируют "Сделано в Израиле"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несмотря на то, что еще совсем недавно главным требованием сторонников антиизраильского бойкота из Европы и Америки было маркирование товаров из израильских поселений, один из самых известных заграницей брендов объявил, что сделает это самостоятельно.Очень скоро на всей продукции SodaStream – товарах для создания домашней газировки, которые продаются в 45 странах мира – появятся наклейки израильского флага с надписью "Этот товар был сделан арабами и евреями, работающими бок о бок в мире и согласии". Об этом компания сообщила на прошлой неделе."В дни, когда многие из нас скрывают от мира свое израильское происхождение, руководство компании хочет продемонстрировать гордости за свое происхождение", - сообщили в SodaStream.Генеральный директор компании Даниэль Бирнбаум напомнил, что они всегда стремились сохранить свое "израильское лицо", даже несмотря на достаточно высокую цену в виде "экономического терроризма со стороны движения Boycott, Divestment, and Sanctions"."В последние годы мы, израильтяне, оказались под ударом. Нас бойкотировали и заставляли извиняться по всему миру. Может быть, мы и не идеальны, но у нас есть, чем гордиться, и мы решили продемонстрировать это себе и миру. Я горд быть израильтянином, поэтому помещу наш флаг на 50 миллионов единиц произведенной в Израиле продукции в качестве необычного послания инноваций и социальной ответственности. Я хочу, чтобы каждый израильский экспортер поместил на свою продукцию наш флаг. Я хочу, чтобы, выезжая за границу, каждый из вас, чувствовал себя уверенно, гордо представляя государство Израиль", - сказал он.