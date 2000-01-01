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Израиль модернизирует транспортные самолеты для Amazon 06.02 12:10   MIGnews.com

Израиль модернизирует транспортные самолеты для Amazon

Израильский концерн Israel Aerospace Industries модернизирует 20 транспортных самолетов Boeing 767 для компании Amazon.

Концерн будет поставлять по одному подогнанному под нужды компании самолету в месяц.

Amazon планирует создать свой собственный флот транспортных самолетов с целью доставки грузов по всему миру, наподобие FedEx и UPS.

Всего Amazon нужны 40 самолетов. 20 из них поставит компания ATSG и 20- Atlas Air Worldwide . У Atlas Air Worldwide - соглашение о сотрудничестве с IAI.

Впервые о службе собственной доставки Amazon стало известно в 2015 году. Компания приобрела 10% акций ATSG и намерена увеличить свою долю до 20%.
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