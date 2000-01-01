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Барак встретил в Израиле первую партию импортного каннабиса | Фото:06.01 08:12   MIGnews.com

Барак встретил в Израиле первую партию импортного каннабиса

В воскресенье, 5 января, первые 250 килограммов сухого каннабиса, выращенного в Португалии канадской компанией Tilray Inc, прибыли в Израиль в рамках договора на поставку 2,5 тонн медицинского продукта.

Председатель совета директоров Intercure Эхуд Барак, решивший больше не баллотироваться в Кнессет, встретил первую поставку в аэропорту Бен-Гурион, передает Haaretz.

Он рассказал, что препараты из импортного каннабиса будут продаваться по ценам, установленным Министерством здравоохранения.

"Товар появится на рынке в течение двух-трех недель. Несмотря на большой спрос на рынке, мы предоставим пользователям медицинскую марихуану по ценам, установленным Министерством здравоохранения. Зарубежные цены – выше", – ответил Барак журналистам.

Он является председателем совета директоров Intercure – материнской компании Canndoc, которая на прошлой неделе подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Tilray по импорту и экспорту медицинской каннабиса.

Барак предсказал, что его компания начнет экспорт продукции в течение года, когда будет уже достаточно поставок для израильтян. В рамках сделки, Canndoc продаст Tilray до пяти тонн медицинской каннабиса.


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