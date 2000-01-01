Барак встретил в Израиле первую партию импортного каннабиса
В воскресенье, 5 января, первые 250 килограммов сухого каннабиса, выращенного в Португалии канадской компанией Tilray Inc, прибыли в Израиль в рамках договора на поставку 2,5 тонн медицинского продукта.
Председатель совета директоров Intercure Эхуд Барак, решивший больше не баллотироваться в Кнессет, встретил первую поставку в аэропорту Бен-Гурион, передает Haaretz.
Он рассказал, что препараты из импортного каннабиса будут продаваться по ценам, установленным Министерством здравоохранения.
"Товар появится на рынке в течение двух-трех недель. Несмотря на большой спрос на рынке, мы предоставим пользователям медицинскую марихуану по ценам, установленным Министерством здравоохранения. Зарубежные цены – выше", – ответил Барак журналистам.
Он является председателем совета директоров Intercure – материнской компании Canndoc, которая на прошлой неделе подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Tilray по импорту и экспорту медицинской каннабиса.
Барак предсказал, что его компания начнет экспорт продукции в течение года, когда будет уже достаточно поставок для израильтян. В рамках сделки, Canndoc продаст Tilray до пяти тонн медицинской каннабиса.