06.01 18:26 MIGnews.com

Почте Израиле выдвинут иск за предпочтения посылкам Amazon

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В воскресенье, 5 января, Почтовой службе Израиля был предъявлен иск на 50,6 млн шекелей (14,5 млн долларов США) за продолжающиеся задержки с доставкой посылок.В коллективном иске говорится, что служба отдает предпочтения посылкам Amazon. Он был подан владельцем интернет-аукциона, который утверждает, что его бизнес пострадала из-за предпочтение почты доставкам Amazon и что это является нарушением договора между почтовой службой и потребителями.Мордехай Алон утверждает, что с октября 2019 года он получил жалобы от сотен клиентов, которые не получили посылки. Почта знала, что не сможет выполнить свои обязательства по своевременной доставке из-за предпочтения пакетов Amazon, и все же продолжала продавать свои услуги, утверждает он.По его оценкам, примерно 100 000 владельцев бизнеса столкнулись с подобными проблемами. В прошлом месяце работники Почтовой службы признали, что получили инструкции ставить доставку пакетов Amazon в приоритет другим компаниям из-за покупательной способности Amazon в Израиле, сообщила общественная телекомпания Kan.В ответ на сообщения о судебном процессе Почта Израиля заявила: "Претензия еще не поступила в наши офисы. Когда они прибудут, мы рассмотрим их и ответим в рамках судебной системы". По данным деловой ежедневной газеты Globes, онлайн-покупки в Израиле растут со скоростью 20 процентов в год.