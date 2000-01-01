Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Почте Израиле выдвинут иск за предпочтения посылкам Amazon | Фото:06.01 18:26   MIGnews.com

Почте Израиле выдвинут иск за предпочтения посылкам Amazon

В воскресенье, 5 января, Почтовой службе Израиля был предъявлен иск на 50,6 млн шекелей (14,5 млн долларов США) за продолжающиеся задержки с доставкой посылок.

В коллективном иске говорится, что служба отдает предпочтения посылкам Amazon. Он был подан владельцем интернет-аукциона, который утверждает, что его бизнес пострадала из-за предпочтение почты доставкам Amazon и что это является нарушением договора между почтовой службой и потребителями.

Мордехай Алон утверждает, что с октября 2019 года он получил жалобы от сотен клиентов, которые не получили посылки. Почта знала, что не сможет выполнить свои обязательства по своевременной доставке из-за предпочтения пакетов Amazon, и все же продолжала продавать свои услуги, утверждает он.

По его оценкам, примерно 100 000 владельцев бизнеса столкнулись с подобными проблемами. В прошлом месяце работники Почтовой службы признали, что получили инструкции ставить доставку пакетов Amazon в приоритет другим компаниям из-за покупательной способности Amazon в Израиле, сообщила общественная телекомпания Kan.

В ответ на сообщения о судебном процессе Почта Израиля заявила: "Претензия еще не поступила в наши офисы. Когда они прибудут, мы рассмотрим их и ответим в рамках судебной системы". По данным деловой ежедневной газеты Globes, онлайн-покупки в Израиле растут со скоростью 20 процентов в год.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
Арабы забросали камнями автобус в Самарии
18:07
Эксперты: война Израиля с Ираном может произойти в 2020
17:01
Иранские боевики в Сирии боятся стать мишенью армии США
16:55
В Госдуме назвали угрозы Трампа Ираку "агонией"
16:46
Принц Чарльз посетит Израиль и ПА
16:39
Эяль Инон "прекратит" заниматься вопросами Нетаниягу
16:23
В Бат-Яме арестовали подозреваемого в педофилии в Instagram
16:20
Эяль Инон: у меня нет конфликта интересов с Нетаниягу
16:02
Убийце Ари Фулда вынесли приговор в военном суде
15:55
США не уйдут из Ирака без компенсации
15:36
Нир Хефец подает в суд на Яира Нетаниягу
15:29
Король Иордании призвал защитить Ирак
15:25
Ниссенкорн: Нетаниягу запросил иммунитет у Кнессета
15:10
Израильтяне стали покупать меньше одежды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus