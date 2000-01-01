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Израильтяне стали покупать меньше одежды | Фото:06.01 15:10   MIGnews.com

Израильтяне стали покупать меньше одежды

Выручка израильских торговых центров, в которых продается одежда, в 2019 году снизилась на 3%.

Об этом свидетельствует отчет Retail Information Systems Israel (RIS), в ходе составления которого специалисты сравнили доходы в 2700 магазинах, передает Globes.

Так, падение продаж в магазинах за пределами торговых центров было более умеренным – 0,9%. Согласно данным RIS, в 51% магазинов модной одежды продажи сократились на 10% по сравнению с 2018 годом, а в 40% – наоборот выросли на 10%.

В 6,5% магазинов выручка была меньше более чем на 10%, в то время, как только в 2,5% рост составил более 10%.

Продажи в региональных торговых центрах в декабре выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, а продажи в магазинах вне торговых центров выросли на 2%.


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