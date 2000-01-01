Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Германия: решение Ирана может положить конец ядерной сделке | Фото:06.01 20:24   MIGnews.com

Германия: решение Ирана может положить конец ядерной сделке

Заявление Ирана о том, что он отменит ограничения на обогащение урана, может стать первым шагом к краху ядерной сделки 2015 года.

Такое заявление в понедельник сделал министр иностранных дел Германии Хейко Маас, передает Reuters.

"Мы обязательно еще раз поговорим с Ираном. Однако то, что было объявлено, не соответствует соглашению", – сказал он.

По словам главы МИД Германии, официальные лица Франции и Великобритании будут обсуждать ситуацию 6 января.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации. В связи с этим я предложил Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", – добавил Маас.

Также Германия считает, что страны-члены международной антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки должны как можно скорее встретиться, чтобы согласовать действия в связи с решением парламента Ирака выдворить военных США из страны.

Отметим, что накануне, 5 января, Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:13
Наш дом Израиль: когда спасают правда и верность
21:10
В ООН заслушают жалобу палестинцев о дискриминации Израиля
20:40
В Хайфе скончалась женщина от осложнений гриппа
20:27
Британку, обвинившую израильтян в изнасиловании, помилуют
19:41
Либерман и Лапид "готовы бороться" с Эдельштейном
19:07
США предупреждает о возможном ракетном обстреле Израиля
19:05
Нет – ненависти! Масштабная акция в Нью-Йорке и Иерусалиме  
18:30
Арабы забросали камнями автобус в Самарии
18:26
Почте Израиля выдвинут иск за предпочтения посылкам Amazon
18:07
Эксперты: война Израиля с Ираном может произойти в 2020
17:01
Иранские боевики в Сирии боятся стать мишенью армии США
16:55
В Госдуме назвали угрозы Трампа Ираку "агонией"
16:46
Принц Чарльз посетит Израиль и ПА
16:39
Эяль Инон "прекратит" заниматься вопросами Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus