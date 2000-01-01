Германия: решение Ирана может положить конец ядерной сделке
Заявление Ирана о том, что он отменит ограничения на обогащение урана, может стать первым шагом к краху ядерной сделки 2015 года.
Такое заявление в понедельник сделал министр иностранных дел Германии Хейко Маас, передает Reuters.
"Мы обязательно еще раз поговорим с Ираном. Однако то, что было объявлено, не соответствует соглашению", – сказал он.
По словам главы МИД Германии, официальные лица Франции и Великобритании будут обсуждать ситуацию 6 января.
"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации. В связи с этим я предложил Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", – добавил Маас.
Также Германия считает, что страны-члены международной антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки должны как можно скорее встретиться, чтобы согласовать действия в связи с решением парламента Ирака выдворить военных США из страны.
Отметим, что накануне, 5 января, Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.