05.11 16:55 MIGnews.com

Цены за парковку в Тель-Авиве стремительно растут

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В Тель-Авиве стремительно растут цены на парковочные места возле или в больших офисных зданиях.Об этом свидетельствует двухлетний отчет исследовательского центра Natam Asset Management, передает Globes.В документе уточняется, что резкий высокий скачек цен за паркоместо произошел в зданиях класса А в центре Тель-Авива на следующих улицах: Ибн Гвирола, Бен-Иегуда и Дизенгоф.В среднем, водителям приходилось платить в этих местах 1000 шекелей в месяц в первой половине 2018 года и 1300 шекелей в первой половине 2019 года соответственно. Рост стоимости приписывают технологическим компаниям и организациям с большим количеством сотрудников, арендующим много парковочных мест в этом районе в дополнение к общим рабочим местам.В издании уточняют, что цены за парковку растут по всему Тель-Авиву. В частности, вдоль транспортной артерии на Менахем Бегин цены взлетели на 9% – до 1140 шекелей в месяц.В главном деловом районе города, на бульваре Ротшильдов, цены на парковочные места выросли почти на 6% – до 1300 шекелей. На улице Игаль Аллон стоимость за паркоместо в месяц выросла на 2% – до 975 шекелей. Аналогичная ситуация наблюдается в районе Алмазной биржи в Рамат-Гане.Единственное место, где цена все же пошла на техническое понижение, находится возле здания суда в Тель-Авиве. Водителям в этом районе повезло благодаря коммерческим скидкам, которые получили крупные арендаторы.Цены на парковку также выросли в зданиях класса B в центре Тель-Авива. В частности, речь идет о небольших зданиях площадью в 5000 кв. метров. В месяц автолюбителям приходилось платить в среднем 800 шекелей в месяц в первой половине 2018 года и 950 шекелей в месяц в первой половине 2019 года.