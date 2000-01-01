05.10 08:43 MIGnews.com

Трамп готов снять с КНДР санкции при одном условии

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Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снять санкции на три года, но в обмен хочет получить согласие полностью ликвидировать ядерный центр в Йонбене.Об этом сообщил американский журнал The Time со ссылкой на должностных лиц в Белом доме.Утояется, что помощники Трампа на совещании Совбеза 1 октября представили набор различных предложений, призванных помочь возобновить переговоры США и КНДР. Одно из них предусматривало отмену на три года санкций ООН, которые запрещают экспорт в КНДР текстильной продукции и угля, в обмен на согласие Пхеньяна демонтировать центр в Йонбене.В случае отказа ООН приостановить действие этих санкций советники президента США предлагают перестать следить за соблюдением данных рестрикций на такой же срок. Хозяин Белого дома согласился на такое предложение, пишет журнал.Также в ходе переговоров Трамп не выразил никакой заинтересованности, когда ему доложили о разработке в КНДР баллистических ракет подводных лодок. Он решил, что двусторонние переговоры с Пхеньяном надо возобновлять и продолжать, несмотря на разработки этой страной новых, более опасных вооружений.Отметим, что на данный момент действует самый суровый на сегодня санкционный режим, предусматривающий финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.