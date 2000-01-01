Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля

Министр финансов Моше Кахлон прокомментировал сообщения о том, что кредитный рейтинг Израиля повышен до уровня "АА минус", передает в воскресенье, 5 августа The Jerusalem Post.
Отметим, что кредитоспособность Еврейского Государства никогда не оценивалась S&P столь высоко.
"Решение принято на фоне улучшения фискального состояния в Израиле наряду с необыкновенно хорошими показателями экономического роста и снижением государственного долга за последние 8 лет", - говорится в заявлении агентства.
Новый рейтинг S&P позволит израильскому правительству с большей легкостью мобилизовать средства за границей.
"Три с половиной года они критиковали мои действия, но сегодня я счастлив", - заявил Кахлон в эфире радиостанции.
Министр также пообещал, что "кредитный рейтинг Израиля будет продолжать расти".
Кахлон добавил, что повышение кредитного рейтинга "спасет страну миллиардами шекелей", которые будут выделены для министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения.
"Это решение отражают силу израильской экономики и правильную и ответственную экономическую политику, которую мы возглавляем от имени граждан Израиля", - подчеркнул премьер-министр Биньямин Нетаниягу в субботу вечером.