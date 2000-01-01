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Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля | Фото:05.08 09:48   MIGnews.com

Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля

Министр финансов Моше Кахлон прокомментировал сообщения о том, что кредитный рейтинг Израиля повышен до уровня "АА минус", передает в воскресенье, 5 августа The Jerusalem Post.

Отметим, что кредитоспособность Еврейского Государства никогда не оценивалась S&P столь высоко.

"Решение принято на фоне улучшения фискального состояния в Израиле наряду с необыкновенно хорошими показателями экономического роста и снижением государственного долга за последние 8 лет", - говорится в заявлении агентства.

Новый рейтинг S&P позволит израильскому правительству с большей легкостью мобилизовать средства за границей.

"Три с половиной года они критиковали мои действия, но сегодня я счастлив", - заявил Кахлон в эфире радиостанции.

Министр также пообещал, что "кредитный рейтинг Израиля будет продолжать расти".

Кахлон добавил, что повышение кредитного рейтинга "спасет страну миллиардами шекелей", которые будут выделены для министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения.

"Это решение отражают силу израильской экономики и правильную и ответственную экономическую политику, которую мы возглавляем от имени граждан Израиля", - подчеркнул премьер-министр Биньямин Нетаниягу в субботу вечером.


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