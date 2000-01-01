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Юг Тель-Авива застроят 25-этажными домами 05.08 08:35   MIGnews.com

Юг Тель-Авива застроят 25-этажными домами

Комитет по строительству муниципалитета Тель-Авива на этой неделе должен одобрить план застройки южного Тель-Авива.

План предусматривает застройку промзон между улицами Шдерот Бен-Цви и Эйлат, к востоку от стадиона Блюмфельд 7-25 этажными домами.

В настоящий момент в этом районе стоят, в основном 2-этажные дома, построенные более 50 лет назад и используемые для различного рода мастерских и гаражей. В данном районе насчитывается 700 квартир в старых домах и 700 в построенных недавно.

Если план будет принят и осуществлен, в районе построят 5500 новых квартир, и плотность населения увеличится в 8,5 раз.

Пересечения улиц Шлавим, Бен-Цви, Кибуц Галуйот и Саламе определены в качестве “центров предпринимательской активности”. Там будут построены офисные здания высотой до 30 этажей.


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