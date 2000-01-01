Сектор Газа закупает египетский газ

Египет дал добро на внутренние поставки газа в сектор Газа. Председатель Главуправления нефтяной промышленности Халил Шакфа(Khalil Shakfa) сообщил, что в Газу было допущено около 250 тонн бытового газа.
Сообщается, что поставки газа осуществляются между Газой и Синайским полуостровом через пограничный переход Рафиях, уточняет Anadolu Agency.
Как известно, Израиль закрыл перевал Керем Шалом, единственный торговый путь для Газы, в качестве карательной меры за запуски зажигательных воздушных шаров палестинскими активистами из приморского анклава в Израиль. Разрешены только продукты питания и медикаменты.