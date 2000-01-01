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В Турции раскрыли детали поставок российских С-400 | Фото: MIGnews.com05.07 18:20   MIGnews.com

Погрузка С-400 для Турции начнется на следующей неделе

Погрузка российских зенитных ракетных систем С-400, которые приобрела Анкара, начнется 7 июля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Haberturk, уточнив, что в Турцию ЗРС прибудут на следующей неделе.

По предварительным данным, на воскресенье запланирована погрузка первой установки в транспортный военный самолет. К понедельнику в страну должны прибыть девять технических специалистов из России, которые будут наблюдать за установкой С-400. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс.

Соединенные Штаты не согласились с решением Анкары купить С-400, которые, по данным Вашингтона, могут поставить под угрозу американские истребители F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках появились в ноябре 2016 года. Российская сторона подтвердила заключение контракта в сентябре 2017 года. В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу подтвердил, что между Анкарой и Москвой была достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу.


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