Погрузка С-400 для Турции начнется на следующей неделе
Погрузка российских зенитных ракетных систем С-400, которые приобрела Анкара, начнется 7 июля.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Haberturk, уточнив, что в Турцию ЗРС прибудут на следующей неделе.
По предварительным данным, на воскресенье запланирована погрузка первой установки в транспортный военный самолет. К понедельнику в страну должны прибыть девять технических специалистов из России, которые будут наблюдать за установкой С-400. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс.
Соединенные Штаты не согласились с решением Анкары купить С-400, которые, по данным Вашингтона, могут поставить под угрозу американские истребители F-35.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках появились в ноябре 2016 года. Российская сторона подтвердила заключение контракта в сентябре 2017 года. В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу подтвердил, что между Анкарой и Москвой была достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу.