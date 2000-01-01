Налоговые поступления Израиля резко сократились

Государственные налоговые поступления Израиля в 2018 году сократились на 4,5 миллиардов шекелей, по сравнению с 2017 годом, в то время как расходы министерств выросли на 18 млрд шекелей.
Об этом свидетельствует финансовый отчет, опубликованной генеральным бухгалтером Рони Хизкияху 5 июля, передает Globes.
"Государственные налоговые поступления показали явное понижение, начиная с мая", – сказано в отчете.
Это, по большей мере, связано с сокращением налогов министром финансов Моше Кахлоном в 2015-2017 годах. По состоянию на конец 2018 года отношение поступлений к ВВП вернулось к уровню 2014 года.
Расходы установили новый рекорд в 28,5% ВВП в 2018 году. В последние годы они росли быстрее, чем доходы, что привело к увеличению дыры в госбюджете. А увеличение расходов со стороны Министерства обороны сопровождается небольшим падением процентных платежей.
Дефицит бюджета на 2018 год составил 38,7 млрд шекелей, что немного превышает целевой показатель. По прогнозам, в 2019 и 2020 годы он составит 45-50 млрд в год. По словам Хизкияху, причиной увеличения дефицита являются проблемы с налоговыми поступлениями, а не расходы.
"Низкий дефицит в 2015-2017 годах привел к тому, что некоторые стороны ошибочно поверили, что причиной высокого дефицита в 2018 году были исключительные расходы, в то время как фактической причиной были очень высокие доходы в предыдущие годы", – рассказал он.
Уточняется, что рост государственных расходов не был равномерным. Например, расходы на здравоохранение с 2013 года выросли на 81,7%, однако это в основном связано с повышением зарплаты врачам и медсестрам. Расходы на образование увеличились на 35% за последние пять лет, в то время, как расходы административных министерств – на 5,6 %.
Рост расходов Министерства обороны также был довольно умеренным – 20,6%, в то время как у других учреждений они увеличились на 35,8%.