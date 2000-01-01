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РФ и Саудия продлили сделку ОПЕК+ на июль 05.06 16:33   MIGnews.com

РФ и Саудия продлили сделку ОПЕК+ на июль

Россия и Саудовская Аравия условились о продлении сделки ОПЕК+, которая действует в мае-июне, на июль, сообщил источник в одной из делегаций.

Однако если одна из сторон не будет выполнять свои обязательства, то сделка может развалиться. Сейчас важно, чтобы стороны выполняли обязательства, в случае недовыполнения они могли бы компенсировать их в июле. Также невыполнение чревато повторением апрельской ситуации на рынке и дестабилизацией.

Речь идет о выполнении квот некоторыми странами. Один из источников уточнил, что подразумеваются Нигерия и Ирак, выполнившими соглашение лишь на 75%.

Заседание технического комитета ОПЕК+ перенесли с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ - с 8 на 18 июня. При этом дата министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+ все еще не определена.


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