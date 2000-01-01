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Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг 06.06 00:21   MIGnews.com

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг

В связи с пандемией коронавируса, в Пекине резко упали продажи. Чтобы решить эту проблему, власти Пекина решили мотивировать население на покупки.

Правительство будет раздавать специальные ваучеры, которые граждане смогут использовать в качестве оплаты.

Всего на ваучеры планируют выделить 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд).

Эти деньги граждане смогут потратить на шопинг в магазинах или интернете в таких секторах, как кейтеринг (доставка пищи – ред.), туризм, образование и спорт. Раздача ваучеров начнется в субботу.


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