06.06 00:21 MIGnews.com

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг

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В связи с пандемией коронавируса, в Пекине резко упали продажи. Чтобы решить эту проблему, власти Пекина решили мотивировать население на покупки.Правительство будет раздавать специальные ваучеры, которые граждане смогут использовать в качестве оплаты.Всего на ваучеры планируют выделить 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд).Эти деньги граждане смогут потратить на шопинг в магазинах или интернете в таких секторах, как кейтеринг (доставка пищи – ред.), туризм, образование и спорт. Раздача ваучеров начнется в субботу.