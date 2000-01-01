Часть филиала IKEA в Бейт-Шемеш будет закрыта: причина

Закрыть часть филиала придется до дальнейшего уведомления. Суд вынес решение по административному ходатайству, поданному специалистом по планированию, который оспаривал решение разрешить открытие мебельного магазина, несмотря на нарушения в строительстве.
В частности, часть филиала была возведена не в соответствии с полученным разрешением на строительство. Проверка, проведенная в феврале 2020 года, выявила, что площадь в 8,5 тысяч квадратных метров превышает разрешенную.
В петиции указывается, что открытие филиала узаконило серьезные правонарушения, совершенные владельцами земли. Специалист по планированию потребовал закрыть участки, которые были построены без разрешения.
Судья в итоге постановил временно закрыть оспариваемый участок до принятия окончательного решения. Речь идет о 8,5 тысячах квадратных метров, выделенных под офисы, операционные и логистические площадки, но не самого магазина.