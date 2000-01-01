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Часть филиала IKEA в Бейт-Шемеш будет закрыта: причина | Фото:05.06 12:12   MIGnews.com

Часть филиала IKEA в Бейт-Шемеш будет закрыта: причина

Судья окружного суда Иерусалима Александр Рон распорядился закрыть около трети недавно открывшегося филиала IKEA в поселке Эштаоль недалеко от Бейт-Шемеш.

Об этом сообщает Globes.

Закрыть часть филиала придется до дальнейшего уведомления. Суд вынес решение по административному ходатайству, поданному специалистом по планированию, который оспаривал решение разрешить открытие мебельного магазина, несмотря на нарушения в строительстве.

В частности, часть филиала была возведена не в соответствии с полученным разрешением на строительство. Проверка, проведенная в феврале 2020 года, выявила, что площадь в 8,5 тысяч квадратных метров превышает разрешенную.

В петиции указывается, что открытие филиала узаконило серьезные правонарушения, совершенные владельцами земли. Специалист по планированию потребовал закрыть участки, которые были построены без разрешения.

Судья в итоге постановил временно закрыть оспариваемый участок до принятия окончательного решения. Речь идет о 8,5 тысячах квадратных метров, выделенных под офисы, операционные и логистические площадки, но не самого магазина.


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