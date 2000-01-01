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Сотни шекелей в месяц: гид по урезанию израильских пенсий 05.06 10:17   MIGnews.com

Сотни шекелей в месяц: гид по урезанию израильских пенсий

С 1 июля 2019 четверти миллиона израильтян существенно урежут пенсии. Речь идет о членах так называемых “старых” пенсионных фондов, чьи проблемы государство не сумело решить за 15 лет.

Членами старых пенсионных фондов являются 270 000 человек. Их пенсии снижают на 1,3%, плюс к этому на 1,7% увеличивают тариф за обслуживание. В результате сумма получаемых ими пенсий снижается с обещанных 70% до 67%.

В зависимости от суммы пенсий и условий контракта, пенсионеры теряют от 150 до 1000 шекелей.

История со старыми пенсионными фондами началась в 2003 году. Тогда министр финансов Биньямин Нетаниягу предпринял шаги по борьбе с дефицитом в пенсионных фондах. Он потребовал поднять пенсионный возраст для женщин с 60 до 64 лет, с тем, чтобы увеличить количество взносчиков и сократить количество пенсионных платежей. В январе 2004 года пенсионный возраст для мужчин подняли с 65 до 67 лет, для женщин - с 60 до 64. На практике пенсионный возраст для женщин подняли только до 62 лет.

В 2011, 2017 и 2018 годах финансовый комитет Кнессета и министерство финансов рассматривали вопрос увеличения пенсионного возраста для женщин. В конечном итоге, на фоне того, что министр финансов не подал рекомендаций об увеличении пенсионного возраста для женщин, комитет по труду и социальной защите Кнессета принял решение о том, что пенсионный возраст женщин остается прежним - 62 года.

В результате этого пенсионные фонды приступили к урезанию пенсию на сумму 250 миллионов шекелей.

Главными противницами увеличения пенсионного возраста для женщин в прошлом Кнессете были депутаты Орли Леви Абукасис, Шели Яхимович и Захава Галь-Он. Они утверждают, что увеличение пенсионного возраста ударит по женщинам из слабых слоев населения и резко ухудшит их материальное положение. Они также уверены в том, что пожилым женщинам труднее найти работу, чем пожилым мужчинам.

Министр финансов Моше Кахлон, выставляющий себя в качестве “борца за социальные права” не стал наносить ущерба своему имиджу, отказался от дискуссий на данную тему и не настоял на увеличении пенсионного возраста.

Борцы за права женщин предлагали свой “компромисс”, согласно которому пенсионный возраст женщин поднимался, но в случае, если пожилым женщинам не удается найти работу, им будет выплачиваться пособие по безработице. “Компромиссный вариант” оказался дороже, чем сохранение нынешнего уровня пенсионного возраста, и от него отказались.


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