05.06 15:21 MIGnews.com

Кибердержава и дороговизна жизни: с годами столько хуже

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В 2017 году Израиль опустился с 21-го места на 22 в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии ведущего в Европе Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD), базирующегося в Лозанне (Швейцария). Такую информацию опубликовало в среду, 31 мая, Объединение торговых палат, представляющее IMD в Израиле. Всего в рейтинге этого года представлены 63 страны.Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности— глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью страны Институт понимает способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят из 323 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок прозрачности государственной политики и так далее.Первую строчку в рейтинге второй год подряд занял Гонконг. На втором месте Швейцария, на третьем —Сингапур. США показали худший результат за последние пять лет, опустившись с третьей строчки на четвертую. Замыкают пятерку Нидерланды, поднявшиеся на пятое место с восьмого.Израиль находится на первых местах по инновациям, частным и государственным расходам на исследования и разработки по отношению к ВВП, по количеству ученых на душу населения, по научным исследованиям и кибербезопасности. Вместе с этим, Израиль опустился с 4 на 7 место по способности противостоять кризисам.По уровню участия населения на рынке труда Израиль опустился за год с 48 на 49 место, на 52 место с 50 по дороговизне жизни. Если по дороговизне продуктов питания Израиль находится на 26 месте, то по дороговизне топлива — на предпоследнем 62 (43 место годом ранее). По удовлетворенности клиентов Израиль на 48 месте, на 55 — по инвестициям в телекоммуникации.Исследователи полагают, что ключевыми вызовами для Израиля в 2017 году в плане конкурентоспособности будут сокращение госсектора, уменьшение бюрократических преград, увеличение инвестиций в инфраструктуру, просвещение, периферию, построение долгосрочной экономической стратегии.