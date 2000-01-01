05.05 12:41 MIGnews.com

Цены на нефть продолжили резкое падение

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Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после обрушения накануне до минимальных уровней с 29 ноября 2016 года - дня, предшествовавшего заключению странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи, пишет MarketWatch. Падению цен на нефть способствуют ожидания увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющиеся сигналы роста производства нефти в США.Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск снизилась на $1,25 (2,58%) - до $47,13 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на $2,41 (4,75%) - до $48,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,33 (2,92%) - до $44,19 за баррель. Контракт подешевел на $2,3 (4,81%) - до $45,52 за баррель по итогам предыдущей сессии.Накануне стало известно о достижении значительных подвижек в переговорах по урегулированию ливийского конфликта, из-за которого добыча нефти на крупнейшем нефтяном месторождении страны ведется с перебоями.Тем временем, данные из США продолжают указывать на сохранение высоких запасов нефти и рост добычи.Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд, хотя эксперты ожидали более существенного падения - на 3 млн баррелей. Добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд.Страны - производители нефти проведут очередную встречу 25 мая, чтобы принять решение о том, стоит ли продлевать действие соглашения о сокращении добычи.Итоги встречи остаются под вопросом, поскольку отказ от дальнейшего сокращения производства нефти хотя бы одной из стран ОПЕК сведет на нет все предпринятые ранее усилия, спровоцировав быстрый возврат государств картеля к позиции, предусматривающей в первую очередь наращивание собственных долей на рынке, отмечают эксперты.