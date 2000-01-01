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Кризис на Теве 05.04 07:58   MIGnews.com

Кризис на Теве

Компании закончили публиковать финансовую отчетность за 2017 год, и экономические издания начали подводить итоги. Один из которых касается размера заработной платы топ-менеджеров: как выяснилось, четверо из пяти наиболее высокооплачиваемых топ-менеджеров израильских публичных компаний работают в фармацевтическом концерне Тева. Несмотря на тяжелей кризис, снижение зарплата, увольнений сотрудников, закрытия заводов и падение акции более чем на 50% за год, концерн доказал, что не потерял способность щедро оплачивать работу руководства.

Фактически, с тех пор, как законодатель обязал компании отчитываться о зарплатах топ-менеджеров, руководство Тевы практически постоянно возглавляет рейтинги. Новый генеральный директор концерна, Кар Шульц, вместе с возложенной на него миссией спасти гигант от полного краха по следам не лучших решений прежнего руководства, получил в 2017 году еще и зарплату в размере 60 миллионов шекелей. Шульц вступил в должность в сентябре, поэтому в основном его зарплата состоит из единовременной выплаты в 50 миллионов шекелей, которую концерн выплатил ему при подписании договора.

Вслед за новым генеральным директором Тевы расположился его предшественник, а вернее временно исполняющий обязанности гендиректора Ицхак Петербург, заработавший в 2017 году 23,7 миллиона шекелей. На третьем месте находится Роб Корманс, управляющий подразделением «оригинальных» лекарственных препаратов, разработанных Тевой, с зарплатой в 17,8 миллиона шекелей. На пятом месте также расположился представитель Тевы — менеджер по глобальным операциям Карло Де Нотристефани с зарплатой в 15,6 миллиона шекелей. Восемь топ-менеджеров находящегося в глубоком кризисе фармацевтического концерна заработали в 2017 году более 165 миллионов шекелей.

В феврале 2018 года концерн Тева опубликовал первую финансовую отчетность после вступления Шульца в должность. В ней пришлось «списать» 17 миллиардов долларов в результате падения стоимости деловой репутации на рынке дженериков в США. Таким образом руководство компании было вынуждено признать, что сделка по приобретению Actavis Generics за 35 миллиардов долларов является фатальной ошибкой — она не принесла концерну прибыли, но образовавшаяся гигантская задолженность в более чем 30 миллиардов долларов поставила под угрозу деятельность Тевы.
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