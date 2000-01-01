05.04 15:40 MIGnews.com

Нескончаемая сага

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несмотря на казалось подошедшую к логическому концу битву за работу магазинов в шабат в Тель-Авиве, страсти не утихают. Объединение торговцев и владельцы одного из супермаркетов Тель-Авива подали иск против муниципалитета города с требованием дать указание о закрытии всех магазинов, работающих в выходной день, до полного урегулирования ситуации.Истцы предлагают и иной вариант: закрыть по крайней мере те магазины, у которых нет никаких шансов получить разрешение на работу в шабат на основании нового подзаконного нормативного акта, к примеру, магазинов, площадь которых превышает 500 квадратных метров. Фактически, в иске речь идет о филиале сети Тив-Таам, расположенном в Рамат а-Хаяле. Магазин занимает площадь более 5.000 квадратных метров, и истцы утверждают, что "он продолжает работать беспрепятственно, лишая доходов законопослушных бизнесменов".Нынешний иск подан теми же истцами, которые начали в 2007 году борьбу против муниципалитета Тель-Авива, подав иск с требование обеспечить соблюдение закона и закрыть работающие в выходной день супермаркеты. Истцы утверждали, что работа супермаркетов в шабат наносит им экономический ущерб, и по следам иска БАГАЦ потребовал от муниципалитета соблюдения закона либо внесения в него поправок. В результате, после многолетних проволочек, бы принят новый подзаконный акт, разрешающий открытие 164 торговых точек вместо 280, работающих в шабат до утверждения акта. Министр внутренних дел Арье Дери отказался утверждать новый подзаконный акт, всячески затягивая решение, и тогда за него это сделал Высший суд справедливости. Судьи не нашли в нормативном акте никаких проблем, оправдывающих его отмену, и отклонили просьбу правительства о предоставлении дополнительной отсрочки министру внутренних дел Арье Дери, чтобы тот мог принять решение относительно работы торговых точек в выходные дни.Еще в июне 2015 года муниципалитет Тель-Авива взял на себя обязательство обеспечить соблюдение нового нормативного акта по крайней мере по отношению к тем торговым точкам, которые точно не получат разрешение на работу в выходной день. Истцы утверждают, что с тех пор прошло два с половиной года, но ничего не произошло и Тив-Таам в Рамат а-Хаяле продолжает работать по шабатам. Истцы отмечают, что "поведение муниципалитета особенно бросается в глаза, потому именно в этом магазине на постоянной основе закупается мэр города".