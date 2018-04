05.04 15:25 MIGnews.com

Смотреть телевизор все дешевле

Конкуренция на рынке многоканального телевидения в Израиле отрицательно сказывается на финансовых результатах работы компании спутникового телевидения YES, выручка которой в 2017 году составила 1,65 миллиарда шекелей по сравнению с 1,75 миллиарда шекелей годом ранее. Выручка компании за последний квартал 2017 года составила 404 миллиона шекелей по сравнению с 438 миллиона шекелей за аналогичный период 2016 года. Основными причинами падения доходов являются отток клиентов и падение среднего дохода на абонемент.В последнем квартале прошлого года от услуг YES отключились более 9.000 абонементов, а средний доход упал с 237 шекелей на абонемент в последнем квартале 2016 года до 226 шекелей в конце 2017 года. Эти и другие причины привели к переходу компании от прибыли в почти 68 миллионов шекелей в 2016 году к убытку в почти 244 миллиона шекелей в 2017 году.У конкурента, компании Партнер ТВ, финансовая отчетность указывает на приток клиентов: 2017 провайдер услуг многоканального телевидения закончил с 64.000 абонементов, когда только за последний квартал прошлого года к Партнер ТВ подключились 29.000 домов. Число абонементов Селком ТВ достигло в конце 2017 года 183.000. За последний квартал прошлого года крупные провайдеры YES и HOT потеряли 17.000 абонементов, в то время, как к новым игрокам на рынке телевидения подключились 45.000 домов. Другими словами, низкие цены и разнообразие услуг привлекают на рынок многоканального телевидения новых клиентов, ранее обходившихся либо вообще без телевидения, либо являясь клиентами «Эйдан плюс». Осознавая это, провайдеры уделяют немало внимания как сегменту зрителей, которым требуется контент, но которые не готовы «сидеть перед ящиком», так и сегменту, для которого наиболее важным фактором является цена абонемента.