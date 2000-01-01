Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











El Al отменяет рейсы и увольняет сотни сотрудников 05.03 09:26   MIGnews.com

El Al отменяет рейсы и увольняет сотни сотрудников

13-й канал израильского ТВ сообщает, что “израильские авиакомпании находятся на грани банкротства из-за паники коронавируса”.

Канал сообщает, что “туристическая индустрия оказалась в крайне тяжелой ситуации, ожидается крах одной из израильских авиакомпаний”.

Израильские СМИ сообщают о том, что коронавирус нанес тяжелый удар по компании El Al. El Al предсказывает убытки на уровне 50-70 миллионов долларов в январе-августе 2020 года. Этот прогноз был сделан до отмены рейсов компании в Италии.

Цена акций компании на бирже упала на 23%.

3 марта El Al сократил зарплаты высшего административного персонала на 20%.

1 марта El Al уволил 160 только что принятых на работу сотрудников и заморозил найм новых работников. Компания формирует план увольнения 1000 сотрудников. В El Al работает 6300 человек, из них 3600 - постоянные работники.

Шарон Бен Ицхак, глава профсоюза работников El Al сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал создать межминистерский комитет, задачей которого будет оказание помощи израильским авиакомпаниям. Также поддержку обещал министр транспорта Бецалель Смотрич.

Министерство туризма сообщает, что несмотря на удар коронавируса, в феврале в Израиль прибыло обычное для зимнего сезона число туристов - 344 тысячи. Прибыли от туризма в феврале оцениваются в 486 миллионов долларов. Это - на 0,5% выше, чем в феврале 2019 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:03
Амит Сегаль: я уничтожил шанс Нетаниягу на коалицию
09:47
Минздрав создал мобильное приложение о коронавирусе
09:15
У коронавируса есть второй, более опасный штамм
08:54
ЦАХАЛ закрыл воздушное пространство над Голанами
08:13
Германия: вспышка коронавируса разрослась до пандемии
07:52
Учения ЦАХАЛ и армии США отменены из-за коронавируса
07:31
Турция: Евросоюз никто не шантажирует беженцами
07:20
Цена свержения Биби: Отмена закона о незаконной застройке
07:00
Следующие шаги: минздрав ограничит общественный транспорт
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:58
Из ремейка "Мулан" убрали героя из-за движения #MeToo
04:50
Pornhub выпустил первый документальный фильм
03:37
Известный телеведущий Беар Гриллс вышел в эфир голым
02:30
"Коллапс цивилизации": к Земле приближается астероид
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus