05.03 09:26 MIGnews.com

El Al отменяет рейсы и увольняет сотни сотрудников

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13-й канал израильского ТВ сообщает, что “израильские авиакомпании находятся на грани банкротства из-за паники коронавируса”.Канал сообщает, что “туристическая индустрия оказалась в крайне тяжелой ситуации, ожидается крах одной из израильских авиакомпаний”.Израильские СМИ сообщают о том, что коронавирус нанес тяжелый удар по компании El Al. El Al предсказывает убытки на уровне 50-70 миллионов долларов в январе-августе 2020 года. Этот прогноз был сделан до отмены рейсов компании в Италии.Цена акций компании на бирже упала на 23%.3 марта El Al сократил зарплаты высшего административного персонала на 20%.1 марта El Al уволил 160 только что принятых на работу сотрудников и заморозил найм новых работников. Компания формирует план увольнения 1000 сотрудников. В El Al работает 6300 человек, из них 3600 - постоянные работники.Шарон Бен Ицхак, глава профсоюза работников El Al сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал создать межминистерский комитет, задачей которого будет оказание помощи израильским авиакомпаниям. Также поддержку обещал министр транспорта Бецалель Смотрич.Министерство туризма сообщает, что несмотря на удар коронавируса, в феврале в Израиль прибыло обычное для зимнего сезона число туристов - 344 тысячи. Прибыли от туризма в феврале оцениваются в 486 миллионов долларов. Это - на 0,5% выше, чем в феврале 2019 года.